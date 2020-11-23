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23 ноября 2020, 11:46 401

"Луцкого террориста" Максима Кривоша отправили в психбольницу

23 ноября 2020, 11:46 401
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Экспертиза обнаружила у него определённые расстройства психики
Экспертиза обнаружила у него определённые расстройства психики
Фото: скриншот видео
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Луцкий горрайонный суд Волынской области отправил "луцкого террориста" Максима Кривоша, который в июле захватил автобус с пассажирами, в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на решение суда, передает RegioNews.

Известно, что в начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого, которая выявила определенные расстройства психики в Кривоша.

Для квалификации этих расстройств, по данным следствия, были необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Учитывая это, суд решил поместить "террориста" в Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих. Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу", - говорится в сообщении.

Адвокаты Кривоша не согласились с таким решением и подали апелляцию, однако 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение относительно "луцкого террориста" вступило в силу.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В конце концов "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников. Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток.

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