Активісти вимагають розслідувати причетність до вбивства Гандзюк адвоката підозрюваного

Йдеться про адвоката Дмитра Ільченка, який захищає підозрюваного у замовленні вбивства

Йдеться про адвоката Дмитра Ільченка, який захищає підозрюваного у замовленні вбивства

Дмитро Ільченко. Фото з відкритих джерел.

Активісти запідозрили у причетності до вбивства херсонської активістки Дмитра Ільченка, що нині захищає обвинуваченого у справі Владислава Мангера у суді.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис у Facebook на сторінці Хто замовив Катю Гандзюк?

У відповідь на заяву адвоката Ільченка, який захищає в суді Владислава Мангера, про нібито відсутність зв’язку між фігурантом справи Левіним і підзахисним Ільченка Мангером, активісти запідозрили самого Ільченка.

Активісти повідомляють, що Ільченко в суді заявив, що слідство сфабрикувало партквиток Левіна нібито для того, щоб пояснити зв'язок голови місцевої парторганізації "Батьківщини" Мангера з Левіним.

АДВОКАТ ІЛЬЧЕНКО ПРИЧЕТНИЙ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВБИВСТВА ГАНДЗЮК? Щойно у судовому засіданні адвокат Дмитро Ільченко, який... Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Friday, November 20, 2020

Натомість, за інформацією активістів, партквиток Левіну видав сам Ільченко, який на той час обіймав посаду заступника голови Херсонської облорганізації політичної партії "Батьківщина".

У зв’язку з цим маємо питання до Суду - чи може особа, яка брала безпосередню участь у підробці документів, в чому тепер звинувачує слідство і на чому формує лінію захисту вбивць, взагалі брати участь у такому судовому процесі? Чи можливо, краще було б розслідувати причетність адвокатів Мангера до справи вбивства Катерини Гандзюк?, - пишуть активісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один із фігурантів справи Гандзюк став Олешківським міським головою.