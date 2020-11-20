У Вінницькій області затримали митника за контрабанду бурштину в Молдову

Він забезпечував контрабандистам безперешкодне перевезення бурштину через кордон

Він забезпечував контрабандистам безперешкодне перевезення бурштину через кордон

Фото: СБУ

У Вінницькій області Служба безпеки України виявила корупційну схему із незаконного переправлення через кордон оптових партій бурштину, до якої причетний один із працівників митниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Старший державний інспектор митного посту "Дністер” налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевих контрабандистів бурштину. За гроші посадовець забезпечував ділкам безперешкодне переміщення "сонячного каменю” через держкордон”, - йдеться в повідомленні.

До незаконної діяльності він залучив посередника. СБУ задокументувала факти отримання митником хабарів за створення "зеленого коридору” для перенаправлення до Молдови 10 кілограмів бурштину, який оцінили у 17 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали посадовця і посередника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на пункті пропуску "Могилів-Подільський-Отач” після передачі другої частини хабара”, - додали в СБУ.

Була відкрита кримінальна справа, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

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