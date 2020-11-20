В Офісі Генпрокурора визнали, що розгляд у "справах Майдану" в судах затягується

Керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" дав пресконференцію

Керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" дав пресконференцію

Фото з відкритих джерел

В Офісі генпрокурора відзначають тенденцію затягування розгляду судами матеріалів за обвинуваченнями у "справах Майдану" та наголошують на важливості винесення рішень про заочний арешт фігурантів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА Інтерфакс-Україна.

Керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський на пресконференції наголосив на важливості винесення рішень про заочний арешт фігурантів, водночас відзначивши тенденцію затягування розгляду судами матеріалів за обвинуваченнями у цих справах.

Він повідомив, що на сьогодні набули законної сили обвинувальні вироки стосовно 21 особи за обвинуваченням у злочинах, скоєних стосовно учасників Революції гідності.

Ми теж вважаємо, що за 7 років 21 вирок - це дуже мало... тобто питання затягування судового розгляду є дуже болючим, - сказав Олексій Донський.

За словами Донського, з початку цього року у "справах Майдану" постраждалими визнані понад 2 тис. осіб, 37 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності, з яких 26 правоохоронців, троє суддів і вісім цивільних. Стосовно 27 підозрюваних було обрано запобіжний захід - тримання під вартою заочно.

Він наголосив, що рішення про заочне тримання під вартою дає підстави для міжнародного розшуку обвинуваченого. Йдеться, зокрема, про такі рішення стосовно екс-президента Віктора Януковича, колишніх глав Міноборони та СБУ, правоохоронців різних рівнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венедіктова відзвітувала про розслідування у справах Майдану.