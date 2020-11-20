Суд відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у нападі на автобус ОПЗЖ під Харковом

Затриманим також пом’якшили запобіжний захід

Затриманим також пом’якшили запобіжний захід

Фото: Суспільне

У Харкові Київський районний суд змінив міру запобіжного заходу для двох підозрюваних у нападі на автобус із активістами громадської організації "Патріоти - За життя", який стався 27 серпня.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відповідні ухвали сьогодні, 20 листопада, винесла суддя Наталя Єфименко.

Першим з-під варти під цілодобовий домашній арешт вийшов мешканець Дніпра Олександр Савотін. Згодом суд відпустив під домашній арешт Антона Мокренка.

Загалом під вартою перебувають 15 затриманих. Їм усім суд сьогодні пом’якшив запобіжний захід. Підозрюваним більше не інкримінують статтю "замах на вбивство”, а лише "хуліганство”.

Тепер правоохоронці будуть шукати тих, хто під час нападу використовував зброю, кийки та запалювальні речовини. Досудове розслідування подовжено до кінця січня.

Нагадаємо, 27 серпня під Харковом члени націоналістичних організацій розстріляли автобус з членами організації "Патріоти за життя" нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Згодом у МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус" заперечував причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали і остправили під арешт на 60 діб.