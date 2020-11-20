13:59  20 листопада
МОЗ щодня збільшує кількість ліжок з підведеним киснем, - Степанов
14:49  20 листопада
Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у шести областях
18:18  20 листопада
Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2020, 16:54 3

Суд відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у нападі на автобус ОПЗЖ під Харковом

20 листопада 2020, 16:54 3
Читайте также на русском языке
Затриманим також пом’якшили запобіжний захід
Затриманим також пом’якшили запобіжний захід
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

У Харкові Київський районний суд змінив міру запобіжного заходу для двох підозрюваних у нападі на автобус із активістами громадської організації "Патріоти - За життя", який стався 27 серпня.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відповідні ухвали сьогодні, 20 листопада, винесла суддя Наталя Єфименко.

Першим з-під варти під цілодобовий домашній арешт вийшов мешканець Дніпра Олександр Савотін. Згодом суд відпустив під домашній арешт Антона Мокренка.

Загалом під вартою перебувають 15 затриманих. Їм усім суд сьогодні пом’якшив запобіжний захід. Підозрюваним більше не інкримінують статтю "замах на вбивство”, а лише "хуліганство”.

Тепер правоохоронці будуть шукати тих, хто під час нападу використовував зброю, кийки та запалювальні речовини. Досудове розслідування подовжено до кінця січня.

Нагадаємо, 27 серпня під Харковом члени націоналістичних організацій розстріляли автобус з членами організації "Патріоти за життя" нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Згодом у МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус" заперечував причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали і остправили під арешт на 60 діб.

Харьків суд напад ОПЗЖ Нацкорпус арешт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кидав гранати у вікна: поліція розповіла подробиці вибухів у Харкові
20 листопада 2020, 15:15
У Харкові чоловік підірвав гранату під час переговорів з поліцією
20 листопада 2020, 13:39
Стало відомо, чому суд скасував рішення про арешт Януковича
20 листопада 2020, 12:17
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Чи зможе здоровий глузд перемогти гроші олігарха: кого обере Бердянськ у другому турі
Другий тур у Рівному: змагання двох "темних конячок"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »