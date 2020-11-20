Суд отпустил под домашний арест двух подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ под Харьковом

Задержанным также смягчили меру пресечения

Задержанным также смягчили меру пресечения

Фото: Суспільне

В Харькове Киевский районный суд изменил меру пресечения для двух подозреваемых в нападении на автобус с активистами общественной организации "Патриоты - За жизнь", которое произошло 27 августа.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Соответствующее постановление сегодня, 20 ноября, вынесла судья Наталья Ефименко.

Первым из-под стражи под круглосуточный домашний арест вышел житель Днепра Александр Савотин. Позже суд отпустил под домашний арест Антона Мокренко.

Всего под стражей находятся 15 задержанных. Им всем суд сегодня смягчил меру пресечения. Подозреваемым больше не инкриминируют статью "покушение на убийство", а лишь "хулиганство".

Теперь правоохранители будут искать тех, кто во время нападения использовал оружие, дубинки и зажигательные вещества. Досудебное расследование продлено до конца января.

Напомним, 27 августа под Харьковом члены националистических организаций расстреляли автобус с членами организации "Патриоты за жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Впоследствии в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция также открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус” отрицал причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. Впоследствии нападавших на автобус под Харьковом задержали и остправили под арест на 60 суток.