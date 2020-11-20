У Харкові чоловік підірвав гранату під час переговорів з поліцією
У Харкові чоловік погрожував колишній дружині та 5-річній дитині гранатою.
Про це повідомляє "Суспільне”, а також Поліція Харківської області, передає RegioNews.
Відомо, що до поліції звернулася жінка, яка розповіла, що у квартирі її сестри на проспекті Гагаріна колишній чоловік погрожує вибухом. У квартирі перебувала сестра заявниці та дитина віком 5 років.
Як повідомили в поліції Харківщини, вибух пролунав об 11:46 на проспекті Гагаріна у Харкові. За попередніми даними, сталося два вибухи — у квартирі та на вулиці.
Одну гранату чоловік кинув у квартиру, іншу підірвав на вулиці під час переговорів з правоохоронцями. Чоловік живий, йому відірвало частину руки.
За словами керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, з травмами чоловік доправлений до лікарні. Вибухом також зачепило жінку — у неї легкі пошкодження.
На місці працює поліція, швидка, оперативники, "КОРД" та вибухотехніки. В дію введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".
У мережі також опублікували відео моменту самого вибуху.
Нагадаємо, на підприємстві у Волновасі двоє людей підірвались на вибухівці.