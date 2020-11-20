Стало відомо, чому суд скасував рішення про арешт Януковича

У цій справі почнеться новий розгляд в суді першої інстанції

У цій справі почнеться новий розгляд в суді першої інстанції

Фото: із відкритих джерел

В Апеляційному суді Києва, який раніше скасував заочний арешт для колишнього президента-втікача Віктора Януковича, заявили, що рішення Печерського суду про арешт колишнього глави держави було незаконним.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Апеляційного суду міста Києва, передає RegioNews.

У суді вважають, що прокурор не зміг довести факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, що винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону", - йдеться у повідомленні.

В Апеляційному суді заявили, що Печерський суд допустив істотні порушення при оголошенні свого рішення.

Також в заяві пресслужби йдеться про те, що адвокати Януковича надали інформацію, що щодо нього не розміщувалося повідомлення Інтерполу з "червоним кутом" та не розміщувався внутрішній запит з метою оголошення його міжнародного розшуку по лінії Інтерполу.

Разом з тим, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні Януковичем кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування”, - заявили в Апеляційному суді.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд скасував рішення про арешт Януковича, справу повернули на новий розгляд судом першої інстанції.