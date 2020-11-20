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20 листопада 2020, 15:15 152

Кидав гранати у вікна: поліція розповіла подробиці вибухів у Харкові

20 листопада 2020, 15:15 152
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В результаті вибуху гранати зловмисник втратив кисть лівої руки
В результаті вибуху гранати зловмисник втратив кисть лівої руки
Фото: Нацполіція
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Чоловікові, який погрожував своїй колишній дружині та 5-річній дитині гранатою, і влаштував вибухи у Харкові, загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. За фактом вибуху грант правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними поліції, 20 листопада об 11:46 до поліції надійшло повідомлення від жінки, яка заявила, що до квартири її сестри на проспекті Гагаріна, прийшов колишній чоловік, який має при собі кілька гранат.

На той момент у помешканні перебували сестра заявниці, її батько та дитина 5 років.

Поліцейські з’ясували, що чоловік прийшов до квартири колишньої дружини, начебто, за грошовим боргом. Після розмови з жінкою зловмисник вийшов на вулицю, розбив скло на кухні та кинув туди гранату”, - розповіли у Нацполіції.

Він також закинув ще одну гранату до житлової кімнати квартири, обидві вони вибухнули. В цей час жінка знаходилася у коридорі та на щастя не постраждала.

Вона була в квартирі одна, адже, побачивши озброєного чоловіка, відправила сина із батьком на вулицю. Тікаючи від поліцейських, чоловік вибіг на дитячий майданчик, Там він підірвав третій боєприпас. Вибухом йому ампутувало кисть руки. Поліцейські затримали зловмисника та викликали швидку медичну допомогу”, - йдеться в повідомленні.

Зловмисника госпіталізовано, він перебуває у важкому стані. За висновками фахівців вибухотехнічного управління поліції, чоловік був озброєний гранатами РГД-5.

Палата, в якій чоловік перебуватиме під час лікування, буде знаходитися під цілодобовою охороною поліції.

За адресою мешкання зловмисника буде проведений невідкладний обшук з метою виявлення можливого факту зберігання зброї та боєприпасів. На даний час слідчі в рамках відкритого кримінального провадження з’ясовують усі деталі злочину.

Нагадаємо, у Харкові чоловік підірвав гранату під час переговорів з поліцією.

Харьків Граната вибух поліція затримання кримінальна справа
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