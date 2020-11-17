Зеленський звільнив голову Миколаївської ОДА Стадніка

Іншим указом президент призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Миколаївської облдержадміністрації

Іншим указом президент призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Миколаївської облдержадміністрації

Фото: Офіс президента

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Указ про звільнення Стадніка Володимир Зеленський підписав сьогодні, 17 листопада. Причини звільнення Стадніка з займаної посади в президентському указі не вказуються.

До призначення нового голови Миколаївськї ОДА областю буде керувати виконувач обов'язків.

Згідно з указом президента №503/2020, обов'язки голови Миколаївської ОДА тимчасово поклали на Георгія Решетілова. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).