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17 листопада 2020, 16:01 7

Зеленський звільнив голову Миколаївської ОДА Стадніка

17 листопада 2020, 16:01 7
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Іншим указом президент призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Миколаївської облдержадміністрації
Іншим указом президент призначив тимчасового виконувача обов’язків голови Миколаївської облдержадміністрації
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Указ про звільнення Стадніка Володимир Зеленський підписав сьогодні, 17 листопада. Причини звільнення Стадніка з займаної посади в президентському указі не вказуються.

До призначення нового голови Миколаївськї ОДА областю буде керувати виконувач обов'язків.

Згідно з указом президента №503/2020, обов'язки голови Миколаївської ОДА тимчасово поклали на Георгія Решетілова. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).

Миколаївська ОДА Володимир Зеленський звільнення президент указ
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