Хакери зламали сайт Миколаївської ОДА

17 листопада 2020

Вибори у Мелітополі: хто керуватиме містом замість новообраного мера Федорова

Феєрична перемога на виборах міського голови Івана Федорова може стати для нього «золотою мишоловкою», адже фактично керувати Мелітополем буде зовсім не він