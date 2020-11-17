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17 листопада 2020, 13:16 83

Хакери зламали сайт Миколаївської ОДА

17 листопада 2020, 13:16 83
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Нині спеціалісти усувають незручності
Рixabay
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Сайт Миколаївської обласної державної адміністрації зламали. Наразі усувають наслідки від кібератаки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОДА в Facebook.

Миколаївська облдержадміністрація перепрошує за технічні незручності.

"Наразі проводяться роботи щодо усунення наслідків, встановлення причин, причетних осіб та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.

Миколаївська ОДА інформує Сьогодні відбулось несанкціоноване втручання в роботу офіційного веб-сайту Миколаївської...

Posted by Миколаївська обласна державна адміністрація on Tuesday, November 17, 2020

Нагадаємо, на Вінниччині спіймали групу хакерів, які незаконно втрутились в електронні системи вишів.

Україна Миколаївська ОДА хакери ОДА сайт
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