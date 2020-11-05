Зеленський офіційно відправив у відставку трьох голів ОДА, з’явились укази
Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).
Відповідні укази розміщені на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Так, указом №489/2020 президент звільнив Максима Куцого з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.
Також указом №490/2020 глава держави звільнив Романа Грищенка з посади голови Сумської ОДА.
Указом №488/2020 був відправлений у відставку Віталій Федорів з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнить голів кількох обласних державних адміністрацій.
Також повідомлялося, що Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей.