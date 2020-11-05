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05 листопада 2020, 19:15 7

Зеленський офіційно відправив у відставку трьох голів ОДА, з’явились укази

05 листопада 2020, 19:15 7
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Тексти указів президента від 5 листопада розміщені на сайті глави держави
Тексти указів президента від 5 листопада розміщені на сайті глави держави
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).

Відповідні укази розміщені на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Так, указом №489/2020 президент звільнив Максима Куцого з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Також указом №490/2020 глава держави звільнив Романа Грищенка з посади голови Сумської ОДА.

Указом №488/2020 був відправлений у відставку Віталій Федорів з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнить голів кількох обласних державних адміністрацій.

Також повідомлялося, що Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей.

Володимир Зеленський звільнення Офіс президента Максим Куций ОДА указ
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