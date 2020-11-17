Чоловік генпрокурора Венедіктової заробив на своєму звільненні понад 770 тисяч гривень
Чоловік генерального прокурора Ірини Венедіктової Денис Колесник, який також є заступником начальника департаменту кіберполіції отримав 774 тисячі гривень фінансової допомоги у зв'язку зі звільненням, а потім назад влаштувався на роботу.
Як передає RegioNews, про це повідомляється у розслідуванні Bihus.info.
Журналісти відзначають, що на звільнення і подальше відновлення на посаді у Колесника пішло всього 10 днів.
При цьому, при звільненні він скористався отриманням разової фінансової допомоги та інших виплат на суму приблизно 770 тисяч гривень.
Крім того, як раніше розповідали журналісти-розслідувачі, Денис Колесник в листопаді 2019 року був переведений у Київ і отримав звання полковника. Це відбулося незабаром після того, як його дружина стала нардепом від партії "Слуга народу".
Нагадаємо, раніше представник президента в КСУ Федір Веніславський стверджував, що причин для звільнення генпрокурора Венедіктової немає.