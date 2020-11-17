Чоловік генпрокурора Венедіктової заробив на своєму звільненні понад 770 тисяч гривень

Через 10 днів після звільнення, він влаштувався назад на свою посаду

Через 10 днів після звільнення, він влаштувався назад на свою посаду

Фото: з відкритих джерел

Чоловік генерального прокурора Ірини Венедіктової Денис Колесник, який також є заступником начальника департаменту кіберполіції отримав 774 тисячі гривень фінансової допомоги у зв'язку зі звільненням, а потім назад влаштувався на роботу.

Як передає RegioNews, про це повідомляється у розслідуванні Bihus.info. Журналісти відзначають, що на звільнення і подальше відновлення на посаді у Колесника пішло всього 10 днів. При цьому, при звільненні він скористався отриманням разової фінансової допомоги та інших виплат на суму приблизно 770 тисяч гривень. Крім того, як раніше розповідали журналісти-розслідувачі, Денис Колесник в листопаді 2019 року був переведений у Київ і отримав звання полковника. Це відбулося незабаром після того, як його дружина стала нардепом від партії "Слуга народу". Нагадаємо, раніше представник президента в КСУ Федір Веніславський стверджував, що причин для звільнення генпрокурора Венедіктової немає.

.