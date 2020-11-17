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17 ноября 2020, 16:01 5

Зеленский уволил председателя Николаевской ОГА Стадника

17 ноября 2020, 16:01 5
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Другим указом президент назначил временно исполняющего обязанности главы Николаевской облгосадминистрации
Другим указом президент назначил временно исполняющего обязанности главы Николаевской облгосадминистрации
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Стадника с должности председателя Николаевской областной государственной администрации.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Указ об увольнении Стадника Владимир Зеленский подписал сегодня, 17 ноября. Причины увольнения Стадника с занимаемой должности в президентском указе не указываются.

До назначения нового главы Николаевской ОГА областью будет руководить исполняющий обязанности.

Согласно указу президента №503/2020, обязанности главы Николаевской ОГА временно положили на Георгия Решетилова. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Николаевской ОГА.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).

Владимир Зеленский Николаевская ОГА увольнение указ президент
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