Зеленский уволил председателя Николаевской ОГА Стадника
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Стадника с должности председателя Николаевской областной государственной администрации.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Указ об увольнении Стадника Владимир Зеленский подписал сегодня, 17 ноября. Причины увольнения Стадника с занимаемой должности в президентском указе не указываются.
До назначения нового главы Николаевской ОГА областью будет руководить исполняющий обязанности.
Согласно указу президента №503/2020, обязанности главы Николаевской ОГА временно положили на Георгия Решетилова. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Николаевской ОГА.
Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).