Зеленский уволил председателя Николаевской ОГА Стадника

17 ноября 2020

Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова

Феерическая победа на выборах городского головы Ивана Федорова может стать для него «золотой мышеловкой», ведь фактически руководить Мелитополем будет совсем не он