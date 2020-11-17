З Офісу Зеленського звільнився керівник Служби інформполітики
Йдеться про Олександра Курдіновича
Йдеться про Олександра Курдіновича
Олександр Курдінович, який керував Службою з питань інформаційної політики Офісу президента, написав заяву про звільнення.
Як пише RegioNews, про це "Бабелю" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Курдінович 16 листопада написав заяву про звільнення. Я її підписав. Він перейшов на іншу роботу", — сказав Подоляк.
У Курдіновичі він "не побачив достатніх компетенцій".
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ігор Уманський звільняється з ОП.
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