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17 листопада 2020, 14:51 18

З Офісу Зеленського звільнився керівник Служби інформполітики

17 листопада 2020, 14:51 18
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Йдеться про Олександра Курдіновича
Йдеться про Олександра Курдіновича
Фото: Liga.net
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на русском языке

Олександр Курдінович, який керував Службою з питань інформаційної політики Офісу президента, написав заяву про звільнення.

Як пише RegioNews, про це "Бабелю" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Курдінович 16 листопада написав заяву про звільнення. Я її підписав. Він перейшов на іншу роботу", — сказав Подоляк.

У Курдіновичі він "не побачив достатніх компетенцій".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ігор Уманський звільняється з ОП.

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