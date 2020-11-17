З Офісу Зеленського звільнився керівник Служби інформполітики

Йдеться про Олександра Курдіновича

Йдеться про Олександра Курдіновича

Фото: Liga.net

Олександр Курдінович, який керував Службою з питань інформаційної політики Офісу президента, написав заяву про звільнення.

Як пише RegioNews, про це "Бабелю" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Курдінович 16 листопада написав заяву про звільнення. Я її підписав. Він перейшов на іншу роботу", — сказав Подоляк.

У Курдіновичі він "не побачив достатніх компетенцій".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ігор Уманський звільняється з ОП.