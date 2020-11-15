У вівторок відбудеться пленарне засідання Ради – нардеп Кравчук

У понеділок на погоджувальній раді повинна бути обрана модель роботи в нинішніх умовах

У понеділок на погоджувальній раді повинна бути обрана модель роботи в нинішніх умовах

Фото: Верховна Рада

Верховна Рада на наступному пленарному тижні, який розпочнеться у вівторок, 17 листопада, буде працювати, незважаючи на спалах COVID-19 серед народних депутатів.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Рада однозначно збереться у вівторок, незважаючи на спалах COVID-19, - зазначила Кравчук

За її словами, заплановано повноцінний тиждень роботи Ради. У понеділок погоджувальна рада і представники всіх фракцій визначать режим роботи на тиждень.

Як раз потрібно таким чином планувати порядку денного у вівторок, щоб розглянути найактуальніші питання, яких чекає практично вся країна. Я особисто за те, щоб Рада повноцінно працювала, але треба дивитися на кількість хворих депутатів, тих, хто перебуває на самоізоляції. Очевидно, в понеділок модель роботи буде спільно знайдена, - розповіла Кравчук.

Нагадаємо, 11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом, він буде працювати дистанційно на самоізоляції.

Наступного дня, 12 листопада перший віцеспікер Ради Стефанчук теж захворів на коронавірус.