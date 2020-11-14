Глава МОЗ Максим Степанов захворів на коронавірус

Він буде перебувати на самоізоляції після підтвердження діагнозу

Він буде перебувати на самоізоляції після підтвердження діагнозу

Фото: із відкритих джерел

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Степанов розповів, що продовжує працювати дистанційно, і буде проводити онлайн щоденні брифінги.

Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно”, - сказав міністр.

Степанов закликав громадян дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.

Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові”, — наголосив глава МОЗ.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

12 листопада стало відомо, що Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію".