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14 листопада 2020, 21:53 46

Глава МОЗ Максим Степанов захворів на коронавірус

14 листопада 2020, 21:53 46
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Він буде перебувати на самоізоляції після підтвердження діагнозу
Він буде перебувати на самоізоляції після підтвердження діагнозу
Фото: із відкритих джерел
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У міністра охорони здоров'я України Максима Степанова підтвердили коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Степанов розповів, що продовжує працювати дистанційно, і буде проводити онлайн щоденні брифінги.

Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно”, - сказав міністр.

Степанов закликав громадян дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.

Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові”, — наголосив глава МОЗ.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

12 листопада стало відомо, що Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію".

коронавірус хвороба МОЗ самоізоляція Максим Степанов
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