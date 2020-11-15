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15 ноября 2020, 11:12 5

Во вторник состоится пленарное заседание Рады – нардеп Кравчук

15 ноября 2020, 11:12 5
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В понедельник на согласительном совете должна быть выбрана модель работы в нынешних условиях
В понедельник на согласительном совете должна быть выбрана модель работы в нынешних условиях
Фото: Верховная Рада
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Верховная Рада на следующей пленарной неделе, которая начнется во вторник, 17 ноября, будет работать, несмотря на вспышку COVID-19 среди народных депутатов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

Рада однозначно соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - отметила Кравчук

По ее словам, запланирована полноценная неделя работы Рады. В понедельник будет согласительный совет и представители всех фракций определят режим работы на неделю.

Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но надо смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. Очевидно, в понедельник модель работы будет совместно найдена, - рассказала Кравчук.

Напомним, 11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.

На следующий день, 12 ноября первый вице-спикер Рады Стефанчук тоже заболел коронавирусом.

Верховная Рада заседание коронавирус работа евгения кравчук
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