Во вторник состоится пленарное заседание Рады – нардеп Кравчук
Верховная Рада на следующей пленарной неделе, которая начнется во вторник, 17 ноября, будет работать, несмотря на вспышку COVID-19 среди народных депутатов.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.
Рада однозначно соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - отметила Кравчук
По ее словам, запланирована полноценная неделя работы Рады. В понедельник будет согласительный совет и представители всех фракций определят режим работы на неделю.
Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но надо смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. Очевидно, в понедельник модель работы будет совместно найдена, - рассказала Кравчук.
Напомним, 11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.
На следующий день, 12 ноября первый вице-спикер Рады Стефанчук тоже заболел коронавирусом.