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14 ноября 2020, 21:53 44

Глава Минздрава Максим Степанов заболел на коронавирус

14 ноября 2020, 21:53 44
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Он будет находиться на самоизоляции после подтверждения диагноза
Он будет находиться на самоизоляции после подтверждения диагноза
Фото: из открытых источников
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У министра здравоохранения Украины Максима Степанова подтвердили коронавирус.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Степанов рассказал, что продолжает работать дистанционно, и будет проводить онлайн ежедневные брифинги.

Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - сказал министр.

Степанов призвал граждан соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.

Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

12 ноября стало известно, что Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".

коронавирус болезнь Минздрав самоизоляция Максим Степанов
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