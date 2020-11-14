Глава Минздрава Максим Степанов заболел на коронавирус

Он будет находиться на самоизоляции после подтверждения диагноза

Он будет находиться на самоизоляции после подтверждения диагноза

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Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Степанов рассказал, что продолжает работать дистанционно, и будет проводить онлайн ежедневные брифинги.

Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - сказал министр.

Степанов призвал граждан соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.

Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

12 ноября стало известно, что Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".