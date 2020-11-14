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14 ноября 2020, 16:15 424

Стали известны результаты выборов-2020 в Черниговской области

14 ноября 2020, 16:15 424
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В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Черниговский областной совет и в городах Чернигов, Нежин и Прилуки.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

В Черниговский областной совет прошло 8 партий и избрано 64 депутата. Крупнейшие фракции будут иметь партии "Ридний дим" (19 депутатов) и "Наш край" (9 депутатов).

В городе Чернигов в первом туре победил действующий городской голова Владислав Антрошенко. За него проголосовало 77,49% избирателей. В Черниговский городской совет прошли 5 партий. Наибольшее количество мандатов будет у партии "Ридний дим" (26).

В городе Нежин мэром стал представитель партии "За майбутне" Александр Кодола, а в горсовет прошли 9 партий. Крупнейшие фракции будут у партий "За майбутне" и ОПЗЖ - по 7 и 5 депутатов соответственно.

В городе Прилуки городским головой избран действующий мэра и представительница партии "Батькивщина" Ольга Попенко. По количеству голосов в горсовете, куда прошли представители 9-ти партий, лидируют ВО "Батькивщина" (9 мандатов) и "Ридний дим" (5 мандатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Запорожской и Полтавской областях.

Чернигов Черниговская область Местные выборы Атрошенко Владислав Попенко Ольга
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