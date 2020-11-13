Стали відомі результати виборів-2020 у Запорозькій області

До обласної ради обрано 84 депутати

До обласної ради обрано 84 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Запорозької обласної ради та у містах Запоріжжя, Мелітополь та Бердянськ.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Запорозької обласної ради обрано 84 депутати від 7-ти партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (23 мандати) та президентської партії "Слуга народу" (19 мандатів).

У місті Запоріжжя у першому турі з результатом 54,99% переміг чинний міський голова, який балотувався від власної партії "Єднання" Володимир Буряк. До Запорозької міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у Партії Володимира Буряка "Єднання" (16). У двох партій – ОПЗЖ та "Слуга народу" буде однакова кількість депутаті (13).

У місті Мелітополь міським головою обрано представника від місцевої політсили "Команда Сергія Мінька" Івана Федорова. До міськради пройшли 5 партії. Найбільша кількість мандатів буде у "Команда Сергія Мінька" (19) та ОПЗЖ (11).

У місті Бердянськ 22 листопада відбудеться другий тур виборів. За крісло очільника міста будуть боротися кандидат від ОПЗЖ Олександр Свидло та представник партії "За майбутнє" Валерій Баранов. До міськради Бердянська пройшли 5 партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (15 депутатів) та "Слуги народу" (8 депутатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Одеській та Тернопільській областях.