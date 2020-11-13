Стали відомі результати виборів-2020 у Запорозькій області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Запорозької обласної ради та у містах Запоріжжя, Мелітополь та Бердянськ.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
Так, до Запорозької обласної ради обрано 84 депутати від 7-ти партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (23 мандати) та президентської партії "Слуга народу" (19 мандатів).
У місті Запоріжжя у першому турі з результатом 54,99% переміг чинний міський голова, який балотувався від власної партії "Єднання" Володимир Буряк. До Запорозької міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у Партії Володимира Буряка "Єднання" (16). У двох партій – ОПЗЖ та "Слуга народу" буде однакова кількість депутаті (13).
У місті Мелітополь міським головою обрано представника від місцевої політсили "Команда Сергія Мінька" Івана Федорова. До міськради пройшли 5 партії. Найбільша кількість мандатів буде у "Команда Сергія Мінька" (19) та ОПЗЖ (11).
У місті Бердянськ 22 листопада відбудеться другий тур виборів. За крісло очільника міста будуть боротися кандидат від ОПЗЖ Олександр Свидло та представник партії "За майбутнє" Валерій Баранов. До міськради Бердянська пройшли 5 партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (15 депутатів) та "Слуги народу" (8 депутатів).
Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Одеській та Тернопільській областях.