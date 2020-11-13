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13 листопада 2020, 14:30 26

Стали відомі результати виборів-2020 у Запорозькій області

13 листопада 2020, 14:30 26
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До обласної ради обрано 84 депутати
До обласної ради обрано 84 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Запорозької обласної ради та у містах Запоріжжя, Мелітополь та Бердянськ.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Запорозької обласної ради обрано 84 депутати від 7-ти партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (23 мандати) та президентської партії "Слуга народу" (19 мандатів).

У місті Запоріжжя у першому турі з результатом 54,99% переміг чинний міський голова, який балотувався від власної партії "Єднання" Володимир Буряк. До Запорозької міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у Партії Володимира Буряка "Єднання" (16). У двох партій – ОПЗЖ та "Слуга народу" буде однакова кількість депутаті (13).

У місті Мелітополь міським головою обрано представника від місцевої політсили "Команда Сергія Мінька" Івана Федорова. До міськради пройшли 5 партії. Найбільша кількість мандатів буде у "Команда Сергія Мінька" (19) та ОПЗЖ (11).

У місті Бердянськ 22 листопада відбудеться другий тур виборів. За крісло очільника міста будуть боротися кандидат від ОПЗЖ Олександр Свидло та представник партії "За майбутнє" Валерій Баранов. До міськради Бердянська пройшли 5 партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (15 депутатів) та "Слуги народу" (8 депутатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Одеській та Тернопільській областях.

Запоріжжя Місцеві вибори Буряк Володимир Запорізька область другий тур
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