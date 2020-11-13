Стали відомі результати виборів-2020 у Полтавській області

До обласної ради обрано 84 депутати

До обласної ради обрано 84 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Полтавської обласної ради та у містах Полтава, Кременчук та Горішні Плавні.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Полтавської обласної ради обрано 84 депутати від 7-ти партій. Найбільші фракції будуть у політсили "Довіра" (16 мандатів) та президентської партії "Слуга народу" (14 мандатів).

У місті Полтава 22 листопада відбудеться другий тур виборів. За крісло очільника міста будуть боротися кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Мамай та представник "Слуги народу" Сергій Іващенко. До Полтавської міськради увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партій "За майбутнє" (10) та "Слуги народу" (9).

У місті Кременчук міським головою обрано представника від партії "За майбутнє" Віталія Малецького. До міськради пройшли 6 партії. Найбільші фракції з однаковою кількістю депутатів (9) будуть у двох партій – "Рідне місто" та "За майбутнє".

Міським головою у місті Горішні Плавні став самовисуванець Дмитро Биков. До міськради пройшли 5 партій. Найбільші фракції будуть у партії "Сила і честь" (10 депутатів) та ОПЗЖ (9 депутатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 Тернопільській та Запорозькій областях.