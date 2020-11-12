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12 листопада 2020, 19:43 10

Володимир Зеленський записав відеозвернення із самоізоляції

12 листопада 2020, 19:43 10
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Президент України захворів на COVID-19 і знаходиться у лікарні
Президент України захворів на COVID-19 і знаходиться у лікарні
Фото: скріншот відео
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Президент України Володимир Зеленський записав перше відео із державної лікарні “Феофанія”, де він знаходиться на ізоляції у зв’язку із захворюванням на Covid-19.

Відповідне відео поширила низка ЗМІ, передає RegioNews.

Володимир Зеленський подякував усім, хто бажає йому якнайшвидшого одужання. Президент заявив, що він вірить, що завдяки цим побажанням він відчуває себе добре.

Також Зеленський заявив, що не дивлячись на його перебування на лікуванні, всі органи влади працюють в нормальному режимі.

Всі дні в мене проходять наради, важливі переговори в онлайні, робота в цілому і навіть такі теплі особисті зустрічі, як зараз", - сказав глава держави.

Нагадаємо, в Офісі президента хочуть запустити відеоблог Зеленського. Звичайних інтерв'ю, які президент дає телеканалам, недостатньо, вважають в ОП.

9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

Володимир Зеленський Феофанія коронавірус президент захворювання
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