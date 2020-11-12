Владимир Зеленский записал видеообращение из самоизоляции

Президент Украины заболел COVID-19 и находится в больнице

Президент Украины заболел COVID-19 и находится в больнице

Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал первое видео из государственной больницы "Феофания", где он находится на изоляции в связи с заболеванием Covid-19.

Соответствующее видео распространили ряд СМИ, передает RegioNews.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто желает ему скорейшего выздоровления. Президент заявил, что он верит, что благодаря этим пожеланиям он чувствует себя хорошо.

Также Зеленский заявил, что несмотря на его пребывание на лечении, все органы власти работают в нормальном режиме.

Все дни у меня проходят совещания, важные переговоры в онлайне, работа в целом и даже такие теплые личные встречи, как сейчас", - сказал глава государства.

Напомним, в Офисе президента хотят запустить видеоблог Зеленского. Обычных интервью, которые президент дает телеканалам, недостаточно, считают в ОП.

9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.