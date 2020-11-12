В Офісі президента хочуть запустити відеоблог Зеленського

Звичайних інтерв'ю, які президент дає телеканалам, недостатньо, вважають в ОП

Звичайних інтерв'ю, які президент дає телеканалам, недостатньо, вважають в ОП

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар Подоляка "Українській правді".

Планується, що відеоблог триватиме не більше 10 хвилин і буде охоплювати 5-6 тем тижня, на які президент буде давати фідбек.

Це буде стаціонарний щотижневий блог, де голова держави буде реагувати на все, що сталося за тиждень", - повідомив він.

Подоляк запевняє, що мета відеоблогу - налагодити комунікацію з народом. Зараз розробляється концепція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію".