Рейтинги Зеленського і "слуг” продовжують падати, - опитування SOCIS

Порівняно із результатами другого туру виборів президента у 2019 році, підтримка Зеленського знизилась на 15%

Порівняно із результатами другого туру виборів президента у 2019 році, підтримка Зеленського знизилась на 15%

Фото: із відкритих джерел

Правляча партія "Слуга народу" зберігає перше місце на виборах до Верховної Ради, але рівень її електоральної підтримки продовжує падати. Одночасно зростає рівень підтримки партії "Європейська Солідарність".

Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру SOCIS, яке проводилося після місцевих виборів, передає RegioNews.

У президентському рейтингу найвищу підтримку мають президент України Володимир Зеленський та колишній глава держави Петро Порошенко.

У першому турі виборів Зеленський отримує 23,8 % голосів серед усіх респондентів, Петро Порошенко – 13 %.

У другому турі за Зеленського готові проголосувати 36% серед всіх опитаних громадян та 58% тих, хто піде на вибори та визначився із вибором. За Порошенка – 26% серед усіх респондентів та 42% тих, хто піде на вибори і визначився.

У Центрі SOCIS зазначають, що порівняно із результатами голосування у другому турі виборів президента у 2019 році, підтримка Зеленського знизилась на 15%, підтримка Порошенка зросла на 18%.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, шанси потрапити до парламенту мають чотири партії.

"Слуга народу" отримує 18,3% від усіх респондентів, "Європейська Солідарність" - 13,1%. На третьому місці опинилася "ОПЗЖ", її підтримують 11,4%, далі іде "Батьківщина", рейтинг якої складає 6,8%.

Опитування проводилося у період із 28 жовтня по 2 листопада 2020 року серед дорослого населення по всій території України крім окупованих Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій.

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