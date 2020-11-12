Рейтинги Зеленского и "слуг" продолжают падать - опрос SOCIS

По сравнению с результатами второго тура выборов президента в 2019 году, поддержка Зеленского снизилась на 15%

По сравнению с результатами второго тура выборов президента в 2019 году, поддержка Зеленского снизилась на 15%

Фото: из открытых источников

Правящая партия "Слуга народа" сохраняет первое место на выборах в Верховную Раду, но уровень ее электоральной поддержки продолжает падать. Одновременно растет уровень поддержки партии "Европейская Солидарность".

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра SOCIS, который проводился после местных выборов, передает RegioNews.

В президентском рейтинге самую высокую поддержку имеют президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.

В первом туре выборов Зеленский получает 23,8% голосов среди всех респондентов, Петр Порошенко - 13%.

Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 36% среди всех опрошенных граждан и 58% тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором. За Порошенко - 26% всех респондентов и 42% тех, кто пойдет на выборы и определился.

В Центре SOCIS отмечают, что по сравнению с результатами голосования во втором туре выборов президента в 2019 году, поддержка Зеленского снизилась на 15%, поддержка Порошенко выросла на 18%.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, шансы попасть в парламент имеют четыре партии.

"Слуга народа" получает 18,3% от всех респондентов, "Европейская Солидарность" - 13,1%. На третьем месте оказалась "ОПЗЖ", ее поддерживают 11,4%, далее идет "Батькивщина", рейтинг которой составляет 6,8%.

Опрос проводился в период с 28 октября по 2 ноября 2020 года среди взрослого населения по всей территории Украины, кроме оккупированных Крыма и ОРДЛО.

Напомним, больше всего украинцы не доверяют Ермаку и Венедиктовой.

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