Кого українці хотіли б бачити на посаді президента: свіжий рейтинг

Чинний глава держави залишається у лідерах

Чинний глава держави залишається у лідерах

Офіс президента

Якби президентські вибори відбувалися в середині жовтня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані опитування КМІС, пише RegioNews.

Чинного президента підтримують 25,3% серед усіх опитаних та 33,3% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме.

За даними опитування, українці планують проголосувати за:

Петра Порошенка 17,3%,

Юлію Тимошенко - 11,1%,

Юрія Бойка - 10,5%,

Ігоря Смешка - 9,5%,

Віктора Медведчука - 8,8%,

Олега Ляшка - 4,6%,

Кіру Рудик - 0,4%.

Ще 4,4% проголосують за іншого кандидата.

Зазначається, що опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, що найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій.