Кого українці хотіли б бачити на посаді президента: свіжий рейтинг
Якби президентські вибори відбувалися в середині жовтня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би чинний президент Володимир Зеленський.
Про це свідчать дані опитування КМІС, пише RegioNews.
Чинного президента підтримують 25,3% серед усіх опитаних та 33,3% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме.
За даними опитування, українці планують проголосувати за:
- Петра Порошенка 17,3%,
- Юлію Тимошенко - 11,1%,
- Юрія Бойка - 10,5%,
- Ігоря Смешка - 9,5%,
- Віктора Медведчука - 8,8%,
- Олега Ляшка - 4,6%,
- Кіру Рудик - 0,4%.
Ще 4,4% проголосують за іншого кандидата.
Зазначається, що опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня.
Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.
Нагадаємо, що найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій.