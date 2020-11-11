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11 листопада 2020, 10:58 825

Кого українці хотіли б бачити на посаді президента: свіжий рейтинг

11 листопада 2020, 10:58 825
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Офіс президента
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Якби президентські вибори відбувалися в середині жовтня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані опитування КМІС, пише RegioNews.

Чинного президента підтримують 25,3% серед усіх опитаних та 33,3% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме.

За даними опитування, українці планують проголосувати за:

  • Петра Порошенка 17,3%,
  • Юлію Тимошенко - 11,1%,
  • Юрія Бойка - 10,5%,
  • Ігоря Смешка - 9,5%,
  • Віктора Медведчука - 8,8%,
  • Олега Ляшка - 4,6%,
  • Кіру Рудик - 0,4%.

Ще 4,4% проголосують за іншого кандидата.

Зазначається, що опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, що найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій.

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