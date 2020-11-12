Представник Зеленського в КСУ заявив, що декілька суддів не хочуть брати участь у засіданнях

Веніславський каже, що немає суддів, орієнтованих на Офіс президента

Веніславський каже, що немає суддів, орієнтованих на Офіс президента

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Представник глави держави Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський підтвердив, що декілька суддів відмовляються брати участь у засіданнях до врегулювання політичної кризи, пов'язаної зі скасуванням ст. 366-1 ККУ і скасуванням контрольних повноважень НАЗК.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", пише RegioNews.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що роботу КС блокують судді, орієнтовані на Офіс президента, Веніславський сказав:

"Немає суддів, орієнтованих на Офіс президента. Є судді, які розуміють негативні наслідки діяльності Конституційного суду, які розуміють, що в таких умовах працювати суд не може і ухвалювати рішення і тому вони, дійсно, сказали, що доки не буде вирішена ця політична криза, ми не вважаємо за потрібне брати участь у засіданнях Конституційного суду".

Водночас він додав, що через коронавірус "на лікарняному і на самоізоляції перебуває на цей час чотири судді - якраз ті, які голосували проти того рішення".

Веніславський також розповів, що, за інсайдерською інформацією, у КС близько 40 працівників уже перехворіли або хворіють на коронавірус.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.