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12 листопада 2020, 15:07 330

У Раді розповіли, хто буде вести засідання, поки Разумков хворіє на COVID-19

12 листопада 2020, 15:07 330
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Фото: із відкритих джерел
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Замість голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який хворіє на COVID-19 і перебуває на самоізоляції, його обов'язки можуть виконувати його заступники.

Про це агентству УНН повідомив голова комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Кальченко, передає RegioNews.

Є перший заступник, заступник голови - вони можуть вести засідання. Ми бажаємо Дмитрові Олександровичу якнайшвидшого одужання, але, скажімо так, головувати на пленарних засіданнях можуть перший заступник і заступник, які можуть відкривати і закривати засідання", — розповів Кальченко.

Він зазначив, що вже були такі випадки, коли на засіданнях Верховної Ради головуючими виступали заступники спікера.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом, він буде працювати дистанційно на самоізоляції.

Верховна Рада Дмитро Разумков засідання парламент голосування депутати
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