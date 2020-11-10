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10 листопада 2020, 17:34 58

Найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій - опитування

10 листопада 2020, 17:34 58
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Фото: із відкритих джерел
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Найменший рівень довіри серед українців мають голова Офісу президента Андрій Єрмак і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Так, Андрію Єрмаку довіряють лише 8% опитаних, не довіряють — 59%. Ірині Венедіктовій довіряють 6% громадян і 62% не довіряють.

Куму президента Росії Віктору Медведчуку довіряють 15,5%, а не довіряють 76%.

Довіру Юрію Бойку висловили 22% опитаних (не довіряють йому 69%), Петру Порошенку — відповідно 22% і 73%, Святославу Вакарчуку — відповідно 18% і 70%, Леоніду Кравчуку — 17% і 72%, Юлії Тимошенко — 17% і 77%", — повідомляють у Центрі Разумкова.

Соціологи зазначають, що дещо частіше у порівнянні з іншими політиками довіра висловлюється чинному президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 33%, однак не довіряють — 62%) та спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%). Верховній Раді не довіряють 76% опитаних.

Премʼєр-міністру Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють 69%, Арсену Авакову — відповідно 12% і 76%, Михайлу Саакашвілі — 10% і 80%.

Дослідження проводилося з 30 жовтня по 5 листопада методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, 65% українців незадоволені напрямком розвитку країни, - опитування.

Андрій Єрмак Офіс президента опитування Ірина Венедіктова соціологія
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