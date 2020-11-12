В Раде рассказали, кто будет вести заседания, пока Разумков болеет COVID-19

Из-за болезни спикера работа Рады не остановится

Из-за болезни спикера работа Рады не остановится

Фото: из открытых источников

Вместо председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который болеет COVID-19 и находится на самоизоляции, его обязанности могут выполнять его заместители.

Об этом агентству УНН сообщил председатель комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко, передает RegioNews.

Есть первый заместитель, заместитель председателя - они могут вести заседание. Мы желаем Дмитрию Александровичу скорейшего выздоровления, но, скажем так, председательствовать на пленарных заседаниях могут первый заместитель и заместитель, которые могут открывать и закрывать заседание", - рассказал Кальченко.

Он отметил, что уже были такие случаи, когда на заседаниях Верховной Рады председательствующими выступали заместители спикера.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.