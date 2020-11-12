09:34  12 ноября
Количество больных COVID-19 в Украине продолжает расти: за сутки более 11 тысяч
10:16  12 ноября
В столичной Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня приведет к полному локдауну
08:11  12 ноября
За сутки три обстрела: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2020, 15:07 318

В Раде рассказали, кто будет вести заседания, пока Разумков болеет COVID-19

12 ноября 2020, 15:07 318
Читайте також українською мовою
Из-за болезни спикера работа Рады не остановится
Из-за болезни спикера работа Рады не остановится
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вместо председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который болеет COVID-19 и находится на самоизоляции, его обязанности могут выполнять его заместители.

Об этом агентству УНН сообщил председатель комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко, передает RegioNews.

Есть первый заместитель, заместитель председателя - они могут вести заседание. Мы желаем Дмитрию Александровичу скорейшего выздоровления, но, скажем так, председательствовать на пленарных заседаниях могут первый заместитель и заместитель, которые могут открывать и закрывать заседание", - рассказал Кальченко.

Он отметил, что уже были такие случаи, когда на заседаниях Верховной Рады председательствующими выступали заместители спикера.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.

Верховная Рада Дмитрий Разумков заседание парламент голосование депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Представитель Зеленского в КСУ заявил, что несколько судей не хотят принимать участие в заседаниях
12 ноября 2020, 13:40
Местные выборы: ЦИК изменила состав Черновицкой ТИК
12 ноября 2020, 12:40
В ЦИК назвали причины отсутствия результатов местных выборов
11 ноября 2020, 19:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Все публикации »
Виктор Таран
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Все блоги »