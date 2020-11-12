Місцеві вибори: ЦВК змінила склад Чернівецької ТВК
Центральна виборча комісія на засіданні 11 листопада внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії. Там досі не встановлені результати місцевих виборів.
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ЦВК.
Зазначається, що тепер комісія продовжує роботу практично в цілодобовому режимі.
"11 листопада... Комісія внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.
Цьому рішенню передувало те, що при прийманні виборчих документів від дільничних виборчих комісій Чернівецька ТВК вирішила повторно підрахувати голоси виборців, зокрема, на 20 виборчих дільницях з виборів депутатів Чернівецької обласної ради, Чернівецької районної ради, Чернівецької міської ради, а також мера міста.
Таким чином, до 6 листопада тервиборчком не встановив підсумки голосування і результати виборів.
Станом вечір 11 листопада комісії залишалося здійснити повторний підрахунок голосів на 6 дільницях з виборів депутатів облради.
Нагадаємо, ЦВК зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів.