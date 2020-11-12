Місцеві вибори: ЦВК змінила склад Чернівецької ТВК

У місті досі не встановлені результати виборів

У місті досі не встановлені результати виборів

Фото: flickr

Центральна виборча комісія на засіданні 11 листопада внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії. Там досі не встановлені результати місцевих виборів.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Зазначається, що тепер комісія продовжує роботу практично в цілодобовому режимі.

"11 листопада... Комісія внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області", - йдеться в повідомленні.

Цьому рішенню передувало те, що при прийманні виборчих документів від дільничних виборчих комісій Чернівецька ТВК вирішила повторно підрахувати голоси виборців, зокрема, на 20 виборчих дільницях з виборів депутатів Чернівецької обласної ради, Чернівецької районної ради, Чернівецької міської ради, а також мера міста.

Таким чином, до 6 листопада тервиборчком не встановив підсумки голосування і результати виборів.

Станом вечір 11 листопада комісії залишалося здійснити повторний підрахунок голосів на 6 дільницях з виборів депутатів облради.

Нагадаємо, ЦВК зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів.