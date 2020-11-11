У ЦВК назвали причини відсутності результатів місцевих виборів

Більшість територіальних виборчих комісій вже встановили результати

Більшість територіальних виборчих комісій вже встановили результати

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Встановлення результатів місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, затягнулося у зв’язку з судовими рішеннями у деяких ТВК.

Про це під час засідання ЦВК повідомив голова комісії Олег Діденко, передає RegioNews.

Станом на зараз завершується процес встановлення результатів місцевих виборів практично всіма територіальними виборчими комісіями, переважна більшість із них уже встановили результати”, - сказав він.

Діденко розповів, що досі не завершений процес підрахунку результатів виборів до обласних рад у Чернівецькій і Київській областях.

За його словами, у Чернівецькій області це зумовлено діяльністю Чернівецької міської ТВК, яка завершує перерахунок голосів на виборчих дільницях. Завершення встановлення результатів до Київської облради планується вже сьогодні, 11 листопада.

Також голова ЦВК проінформував, що в деяких ТВК ще триває або перерахунок голосів на виконання рішень судів, або завершується оскарження у судовому порядку рішень ТВК.

Ті випадки, де процес встановлення результатів ще не завершений, мають під собою об’єктивні підстави, зокрема необхідність врахування рішень судів, і перебувають на контролі Центральної виборчої комісії”, - сказав голова ЦВК.

Він нагадав, що Центральна виборча комісія не встановлює результатів місцевих виборів, це роблять територіальні виборчі комісії.

ЦВК вживає заходів, щоб відомості від ТВК передавалися найшвидше з метою максимального інформування громадян про результати місцевих виборів”, - зазначив Діденко.

Нагадаємо, ЦВК зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів.