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06 листопада 2020, 14:40 234

Затриману за хабар голову Харківського адмінсуду відсторонили від посади

06 листопада 2020, 14:40 234
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Раніше їй повідомили про підозру та обрали запобіжний захід
Раніше їй повідомили про підозру та обрали запобіжний захід
Фото: adm.pl.court.gov.ua
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Голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яку раніше затримали під час передачі хабаря, відсторонили від займаної посади.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду, передає RegioNews.

6 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила від адміністративної посади одного з керівників Харківського окружного адміністративного суду, викритого на наданні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що суддю відсторонили до 22 листопада, поки триває досудове розслідування у кримінальній справі.

Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

Згодом САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду. 9 жовтня голові Харківського окружного адмінсуду обрали запобіжний захід.

ВАКС суд Харківська область рішення корупція
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