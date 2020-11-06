Затриману за хабар голову Харківського адмінсуду відсторонили від посади
Голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яку раніше затримали під час передачі хабаря, відсторонили від займаної посади.
Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду, передає RegioNews.
6 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила від адміністративної посади одного з керівників Харківського окружного адміністративного суду, викритого на наданні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що суддю відсторонили до 22 листопада, поки триває досудове розслідування у кримінальній справі.
Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.
Згодом САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду. 9 жовтня голові Харківського окружного адмінсуду обрали запобіжний захід.