Затриману за хабар голову Харківського адмінсуду відсторонили від посади

Раніше їй повідомили про підозру та обрали запобіжний захід

Раніше їй повідомили про підозру та обрали запобіжний захід

Фото: adm.pl.court.gov.ua

Голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яку раніше затримали під час передачі хабаря, відсторонили від займаної посади.

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