Голові Харківського окружного адмінсуду обрали запобіжний захід

Раніше її спіймали під час передачі хабара

Раніше її спіймали під час передачі хабара

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook, передає RegioNews.

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора та обрала голові Харківського окружного адміністративного суду запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - йдеться в повідомленні.

Підозрювана зобов'язана повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідком, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон.

Термін дії процесуальних обов’язків - до 22 листопада 2020 року включно”, - додали в ВАКС.

Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

Згодом САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду.