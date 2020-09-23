САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду
Раніше її спіймали при передачі хабара
Раніше її спіймали при передачі хабара
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду.
Про це повідомляється у Facebook САП, передає RegioNews.
За даними слідства, підозру вручили 22 вересня за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора.
Судді інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище", - йдеться в повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.
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