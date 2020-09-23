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23 вересня 2020, 13:20 7

САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду

23 вересня 2020, 13:20 7
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Раніше її спіймали при передачі хабара
Раніше її спіймали при передачі хабара
Фото: СБУ
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду.

Про це повідомляється у Facebook САП, передає RegioNews.

За даними слідства, підозру вручили 22 вересня за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора.

Судді інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

Харьків САП підозра суддя кримінальна справа корупція
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