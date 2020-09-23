САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду

Раніше її спіймали при передачі хабара

Раніше її спіймали при передачі хабара

Фото: СБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду.

Про це повідомляється у Facebook САП, передає RegioNews. За даними слідства, підозру вручили 22 вересня за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора. Судді інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище", - йдеться в повідомленні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

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