Задержанную за взятку голову Харьковского админсуда отстранили от должности
Председатель Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, которую ранее задержали во время передачи взятки, отстранили от занимаемой должности.
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews.
6 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила от административной должности одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, уличенного в предоставлении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Известно, что судью отстранили до 22 ноября, пока продолжается досудебное расследование по уголовному делу.
Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.
Позже САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда. 9 октября главе Харьковского окружного админсуда избрали меру пресечения.