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06 ноября 2020, 14:40 233

Задержанную за взятку голову Харьковского админсуда отстранили от должности

06 ноября 2020, 14:40 233
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Ранее ей сообщили о подозрении и избрали меру пресечения
Ранее ей сообщили о подозрении и избрали меру пресечения
Фото: adm.pl.court.gov.ua
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Председатель Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, которую ранее задержали во время передачи взятки, отстранили от занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews.

6 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила от административной должности одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, уличенного в предоставлении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Известно, что судью отстранили до 22 ноября, пока продолжается досудебное расследование по уголовному делу.

Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

Позже САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда. 9 октября главе Харьковского окружного админсуда избрали меру пресечения.

ВАКС суд Харьковская область решение коррупция
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