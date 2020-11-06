Задержанную за взятку голову Харьковского админсуда отстранили от должности

Ранее ей сообщили о подозрении и избрали меру пресечения

Ранее ей сообщили о подозрении и избрали меру пресечения

Фото: adm.pl.court.gov.ua

Председатель Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, которую ранее задержали во время передачи взятки, отстранили от занимаемой должности.

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