Юрченко написав заяву на Лероса до Офісу генпрокурора

Це сталося через бійку у парламенті напередодні

Це сталося через бійку у парламенті напередодні

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Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко написав заяву до Офісу генерального прокурора після бійки з іншим нардепом Гео Леросом у кулуарах Верховної Ради.

Про це Юрченко повідомив у Facebook, передає RegioNews.

"Відомості про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом вносяться до ЄРДР генеральним прокурором. Саме тому звернувся з заявою до Офісу генерального прокурора щодо нанесення мені тілесних ушкоджень Курехяном Георгом Багратовичем, більш відомим під псевдонімом Део Ланос або Гео Лерос", - написав Юрченко.

Він зазначив, що тяжкість завданих тілесних ушкоджень надалі встановить слідство та судова медична експертиза

Юрченко додав, що "винесення вироку для народного депутата закінчиться для нього позбавленням мандату".

Нагадаємо, 5 листопада у Верховній Раді сталися конфлікт і бійка між підозрюваним у корупції народним депутатом Олександром Юрченком та його колишнім колегою по фракції, нардепом Гео Леросом.