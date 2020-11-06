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06 листопада 2020, 11:51 24

СБУ запобігла корупційному працевлаштуванню до Міноборони за хабар

06 листопада 2020, 11:51 24
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Зловмисниця обіцяла посприяти у призначенні за $60 тисяч
Зловмисниця обіцяла посприяти у призначенні за $60 тисяч
Фото: СБУ
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Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України попередили корупційне призначення на керівну посаду у Міністерстві оборони.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мешканка Києва "підбирала" кандидатів на роботу в Головному управлінні майна та ресурсів Міноборони України. За 60 тисяч доларів вона запропонувала очолити центральний орган управління відомства колишньому директору одного з державних підприємств", - йдеться у повідомленні.

"Вирішити питання" вона обіцяла через спільників у Міноборони та Мінюсті.

Правоохоронці затримали зловмисницю в Одесі, згідно зі ст. 208 Кримінального кодексу України, під час отримання "авансу" у розмірі 5 тисяч доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, утому числі посадовців, причетних до корупційної оборудки.

Раніше повідомлялось, що службовця регіональної філії "Укрзалізниці" в Одеській області підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків у майже один мільйон гривень.

хабар Одеса СБУ Міноборони корупція посада
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