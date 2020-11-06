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06 листопада 2020, 12:05 837

На 36 млн грн оштрафували "євробляхерів" лише за місяць

06 листопада 2020, 12:05 837
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Тільки за останній місяць суди присудили штрафи 215 громадянам по 170 тис грн
Тільки за останній місяць суди присудили штрафи 215 громадянам по 170 тис грн
Фото з відкритих джерел
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Перевищення терміну тимчасового ввезення або транзиту більш ніж на 30 діб, а також втрата цих автомобілів, передбачає штраф 170 тис. грн або їх конфіскацію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 24 канал.

Незважаючи на те, що розміри цих штрафів не відповідають доходам середньостатистичного українця, в жовтні 2020 року судами України винесені рішення, якими 215 громадянам за порушення митних правил присуджені штрафи в розмірі 170 тис. грн. Рішення базуються на вимогах Митного кодексу.

Загальна сума винесених в жовтні штрафів склала понад 36 млн грн. Штрафи отримують як громадяни України, так і громадяни інших держав.

Серед зазначених рішень, тільки Київський районний суд м. Харкова оштрафував 82 громадян на суму 13,9 млн грн., Першотравневий суд м. Чернівці виніс 62 рішення на суму понад 10,5 млн грн.

При цьому, згідно зі ст. 58 Конституції, яка закріплює загальновизнаний принцип права, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Якщо б відбулися зміни в законодавстві в частині пом'якшення відповідальності за порушення термінів перебування автомобілів на іноземній реєстрації в Україні, то з урахуванням цієї статті Конституції на підставі поданих заяв зазначені справи можуть бути переглянуті судами із застосуванням "пом'якшених" штрафів.

Як повідомлялося, вчора "євробляхери” заблокували урядовий квартал, сталися сутички з поліцією.

суд митниця Конституція штраф євробляхи
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