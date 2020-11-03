Умова для безвізу: ЄС закликав Україну відновити антикорупційну структуру

В Євросоюзі заявили, що розуміють складність ситуації, в якій опинилася Україна

В Євросоюзі заявили, що розуміють складність ситуації, в якій опинилася Україна

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У Європейському союзі закликали українську владу негайно відновити антикорупційну структуру, яка сильно постраждала після рішення Конституційного суду.

Із офіційною заявою виступив речника Євросоюзу із питань зовнішньої політики та політики безпеки Петер Стано, передає RegioNews.

За його словами, боротьба з корупцією в Україні є умовою для безвізового режиму та макрофінансової допомоги.

Рішення КСУ має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції Гідності 2014 року. Рішення також ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе стосовно своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС", - заявив Стано.

Він наголосив, що в Євросоюзі розуміють усю складність ситуації, в якій опинилася Україна, і цінують терміновість, з якою президент та уряд намагаються вирішити її.

Також Петер Стано від імені ЄС закликав українську владу швидко відновити законодавство про електронне декларування активів та відповідні завдання НАЗК, а також стабілізувати правовий статус НАБУ.

Ми закликаємо президента, уряд та Верховну раду працювати разом задля всебічного та стійкого рішення. ЄС готовий підтримати наших українських партнерів у цій справі", - підсумував представник ЄС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.