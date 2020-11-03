12:58  03 листопада
Марцінків знову очолить Івано-Франківськ
15:29  03 листопада
Встановлені результати виборів у 237 місцевих радах України - ЦВК
18:06  03 листопада
Бойовики на Донбасі поранили нашого військового
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2020, 20:28 2

Умова для безвізу: ЄС закликав Україну відновити антикорупційну структуру

03 листопада 2020, 20:28 2
Читайте также на русском языке
В Євросоюзі заявили, що розуміють складність ситуації, в якій опинилася Україна
В Євросоюзі заявили, що розуміють складність ситуації, в якій опинилася Україна
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Європейському союзі закликали українську владу негайно відновити антикорупційну структуру, яка сильно постраждала після рішення Конституційного суду.

Із офіційною заявою виступив речника Євросоюзу із питань зовнішньої політики та політики безпеки Петер Стано, передає RegioNews.

За його словами, боротьба з корупцією в Україні є умовою для безвізового режиму та макрофінансової допомоги.

Рішення КСУ має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції Гідності 2014 року. Рішення також ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе стосовно своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС", - заявив Стано.

Він наголосив, що в Євросоюзі розуміють усю складність ситуації, в якій опинилася Україна, і цінують терміновість, з якою президент та уряд намагаються вирішити її.

Також Петер Стано від імені ЄС закликав українську владу швидко відновити законодавство про електронне декларування активів та відповідні завдання НАЗК, а також стабілізувати правовий статус НАБУ.

Ми закликаємо президента, уряд та Верховну раду працювати разом задля всебічного та стійкого рішення. ЄС готовий підтримати наших українських партнерів у цій справі", - підсумував представник ЄС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

Україна безвіз Євросоюз Конституційний суд декларацїї корупція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В СБУ розповіли, чому прийшли з обшуками в Митну службу
03 листопада 2020, 18:35
НАБУ оголосило голову Окружного адмінсуду Києва Вовка в розшук
03 листопада 2020, 18:32
ДБР та СБУ проводять обшуки в Митній службі
03 листопада 2020, 17:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »