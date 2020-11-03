ДБР та СБУ проводять обшуки в Митній службі
Слідчі Держбюро розслідувань і Служби безпеки України проводять обшуки в управліннях митної служби. У службі зазначають про вилучення матеріалів, не передбачених рішенням суду.
Про це інформує RegioNews з посиланням на сайт Державної митної служби.
Зазначається, що обшуки проводяться на підставі рішення Печерського райсуду Києва за ознаками зловживання службовим становищем окремими працівниками митних і податкових органів в 2019-20 роках. Суд постановив провести обшуки у всіх територіальних органах митної служби.
Обшуки на митницях тривають, документи та інформація вилучаються. У митній службі підкреслюють, що слідчі ДБР вилучають і матеріали, які не були затверджені рішенням суду.
Всі органи митної служби працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, ДБР затримало "на гарячому" ТОП-посадовця ДФС.