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03 листопада 2020, 17:44 324

ДБР та СБУ проводять обшуки в Митній службі

03 листопада 2020, 17:44 324
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Всі органи митної служби працюють у штатному режимі
Всі органи митної служби працюють у штатному режимі
Фото з відкритих джерел
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Слідчі Держбюро розслідувань і Служби безпеки України проводять обшуки в управліннях митної служби. У службі зазначають про вилучення матеріалів, не передбачених рішенням суду.

Про це інформує RegioNews з посиланням на сайт Державної митної служби.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі рішення Печерського райсуду Києва за ознаками зловживання службовим становищем окремими працівниками митних і податкових органів в 2019-20 роках. Суд постановив провести обшуки у всіх територіальних органах митної служби.

Обшуки на митницях тривають, документи та інформація вилучаються. У митній службі підкреслюють, що слідчі ДБР вилучають і матеріали, які не були затверджені рішенням суду.

Всі органи митної служби працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, ДБР затримало "на гарячому" ТОП-посадовця ДФС.

ДБР Україна обшук митниця слідство
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