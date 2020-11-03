НАБУ оголосило голову Окружного адмінсуду Києва Вовка в розшук
Він ігнорував повістки і не з'являвся на допити
Він ігнорував повістки і не з'являвся на допити
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Він ігнорував повістки і не з'являвся на допити.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт НАБУ.
Згідно з інформацією Бюро, Вовк підозрюється у скоєнні злочинів за:
- ч.1 статті 109 (дії з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи захоплення влади, а також змова про вчинення таких дій);
- ч.1 статті 255 (створення злочинної організації);
- ч.3 статті 27 (організатор кримінального правопорушення, організатор угруповання);
- ч.2 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення держслужбовцем);
- ч.2 статті 344 (втручання в діяльність державного діяча з використанням службового становища) Кримінального кодексу України.
Наголошується, що Вовк систематично ігнорував повістки від слідства, не з'являвся на допити та інші процесуальні дії.
Нагадаємо, Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.
Раніше НАБУ викликало Павла Вовка та ще трьох суддів ОАСК для участі у слідчих діях.
29 жовтня голова ОАСК Вовк знову не з'явився на засідання для обрання запобіжного заходу.
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