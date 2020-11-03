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03 листопада 2020, 18:32 47

НАБУ оголосило голову Окружного адмінсуду Києва Вовка в розшук

03 листопада 2020, 18:32 47
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Він ігнорував повістки і не з'являвся на допити
Він ігнорував повістки і не з'являвся на допити
Фото з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Він ігнорував повістки і не з'являвся на допити.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт НАБУ.

Згідно з інформацією Бюро, Вовк підозрюється у скоєнні злочинів за:

  • ч.1 статті 109 (дії з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи захоплення влади, а також змова про вчинення таких дій);
  • ч.1 статті 255 (створення злочинної організації);
  • ч.3 статті 27 (організатор кримінального правопорушення, організатор угруповання);
  • ч.2 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе або третьої особи за вплив на прийняття рішення держслужбовцем);
  • ч.2 статті 344 (втручання в діяльність державного діяча з використанням службового становища) Кримінального кодексу України.

Наголошується, що Вовк систематично ігнорував повістки від слідства, не з'являвся на допити та інші процесуальні дії.

НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка

Нагадаємо, Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Раніше НАБУ викликало Павла Вовка та ще трьох суддів ОАСК для участі у слідчих діях.

29 жовтня голова ОАСК Вовк знову не з'явився на засідання для обрання запобіжного заходу.

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