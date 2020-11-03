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03 листопада 2020, 18:35 1280

В СБУ розповіли, чому прийшли з обшуками в Митну службу

03 листопада 2020, 18:35 1280
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Митники користувались службовим становищем для особистого збагачення
Митники користувались службовим становищем для особистого збагачення
Фото: СБУ
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Служба безпеки України спільно з ДБР виявила, що чиновники Державної митної служби систематично наносять збитки державному бюджету.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники центрального офісу Митної служби та її регіональних органів організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди.

Посадовці "заробляли” під час митного оформлення товарів, порушували законодавство у сфері публічних закупівель, що призвело до тяжких наслідків. Через протиправну діяльність чиновників державному бюджету завдано збитки в особливо великих розмірах”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у центральному офісі Державної митної служби та в 15 регіональних представництвах працівники СБУ вилучили фінансово-господарську документацію, що, можливо, підтверджує злочини, які вчиняли чиновники.

Зокрема, були вилучені документи за порушення бюджетного законодавства при перерахунку митних платежів, недостовірності висновків експертиз по класифікації товарів, а також документація про проведення робіт по капітальному будівництву, реконструкції та капітальному ремонту в управліннях.

У межах кримінальної справи тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 3 листопада СБУ провела обшуки на митниці у справі про незаконну легалізацю іноземців. Того ж дня ДБР та СБУ провели обшуки в Митній службі.

обшуки митниця СБУ кримінальна справа корупція
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