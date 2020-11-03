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03 ноября 2020, 20:28 2

Условие для безвиза: ЕС призвал Украину восстановить антикоррупционную структуру

03 ноября 2020, 20:28 2
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В Евросоюзе заявили, что понимают сложность ситуации, в которой оказалась Украина
В Евросоюзе заявили, что понимают сложность ситуации, в которой оказалась Украина
Фото: flickr
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В Европейском союзе призвали украинскую власть немедленно восстановить антикоррупционную структуру, которая сильно пострадала после решения Конституционного суда.

С официальным заявлением выступил представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, передает RegioNews.

По его словам, борьба с коррупцией в Украине является условием для безвизового режима и макрофинансовой помощи.

Решение КСУ имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после революции Достоинства 2014 года. Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя по отношению к своим международным партнерам, включая ЕС", - заявил Стано.

Он отметил, что в Евросоюзе понимают всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина, и ценят срочность, с которой президент и правительство пытаются решить ее.

Также Петер Стано от имени ЕС призвал украинскую власть быстро восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи НАПК, а также стабилизировать правовой статус НАБУ.

Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду работать вместе для всестороннего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этом деле", - подытожил представитель ЕС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

Украина безвиз Евросоюз Конституционный суд декларации коррупция
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