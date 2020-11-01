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01 листопада 2020, 12:22 1

Ліквідація Окружного адмінсуду Києва мало що змінить, - Малюська

01 листопада 2020, 12:22 1
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Міністр юстиції вважає, що непродумана ліквідація суду може призвести до негативних наслідків
Міністр юстиції вважає, що непродумана ліквідація суду може призвести до негативних наслідків
Фото з відкритих джерел
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Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про своє ставлення до ідеї ліквідації київського окружного адміністративного суду.

Можливі негативні наслідки від такої процедури міністр окреслив в інтерв’ю Радіо Свобода, пише RegioNews.

Зокрема Малюська сказав, що позитивних наслідків від ліквідації суду навряд чи слід очікувати:

Навпаки, вона іноді може призвести до якихось негативних наслідків, якщо буде не продуманою. Інша справа – якщо буде ухвалене рішення передати юрисдикцію частини спорів, які вирішує ОАСК, іншому суду. Або навіть ледь не всі. Або об’єднати ОАСК з іншим судом. Такого роду сценарії менше завдадуть шкоди, ніж проста і елементарна ліквідація ОАСК. Тому що, якщо ми ліквідуємо ОАСК, то це означає, що весь масив спорів, а вони дуже багато спорів розглядають, має розглянути хтось інший. Питання: хто? За які ресурси?" – наголосив Малюська.

Міністр також розповів, що в ситуації з ОАСК мало хто сумнівається в професійності суддів, однак є претензії до їхньої етики і доброчесності:

Судді професійні і знають законодавство дуже і дуже непогано. Сумніваються у доброчесності і в етичних стандартах. Це ключове", – зауважив Малюська.

Нагадаємо, петиція до Зеленському з вимогою подати у Верховну Раду проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва набрала необхідні 25 тисяч голосів.

У свою чергу Володимир Зеленський доручив почати консультації з Вищою радою правосуддя для вироблення прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".

суд ліквідація Київ Денис Малюська оаск
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