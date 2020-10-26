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26 жовтня 2020, 17:07 3

Петиція до Зеленського про ліквідацію ОАСК набрала необхідну кількість підписів

26 жовтня 2020, 17:07 3
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Тепер президент має дати відповідь на вимоги, вказані у петиції
Тепер президент має дати відповідь на вимоги, вказані у петиції
Фото: із відкритих джерел
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Петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою подати до Верховної Ради проект закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Петиція оприлюднена на сайті глави держави, передає RegioNews.

Її зареєстрували 30 липня, петиція буде збирати підписи ще упродовж чотирьох днів.

У тексті вказано, що ОАСК повністю втратив авторитет, зокрема, через опубліковані НАБУ в липні 2019 року та в липні 2020 року записи розмов керівництва суду, які свідчать про корупцію і практику неправосудності рішень.

Зеленського закликають скористатись закріпленим за ним Конституцією та законодавством правом ініціювати процедуру ліквідації суду та розпочати процедуру ліквідації ОАСК.

Нагадаємо, голова ОАСК Вовк не прийшов на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу, до суду не з’явились підозрювані та їхні захисники.

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