У Зеленського відповіли на петицію про ліквідацію ОАСК

Президент доручив почати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя

Президент доручив почати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя

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Президент Володимир Зеленський доручив почати консультації з Вищою радою правосуддя для вироблення прозорої та коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання ОАСК та "зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

За результатами розгляду петиції президент доручив почати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя. Вища рада правосуддя є важливим елементом державної судової архітектури і має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію щодо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва", - йдеться в повідомленні.

В ОП наголосили, що порядок створення і ліквідації судів в Україні чітко врегульовано на законодавчому рівні. Згідно ч. 2 ст. 125 Конституції України, суд створюється, реорганізується і ліквідується законом, проект якого вносить до Верховної Ради президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Нагадаємо, петиція до Зеленському з вимогою подати у Верховну Раду проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва набрала необхідні 25 тисяч голосів.