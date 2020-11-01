У Києві повідомили про мінування мосту Патона
Рух мостом заблоковано в обидві сторони
Рух мостом заблоковано в обидві сторони
У Києві вранці 1 листопада невідомий повідомив про мінування мосту Патона.
Про це розповіли в телеграм-каналі столичної патрульної поліції, пише RegioNews.
Правоохоронці зупинили рух транспорту на мосту в обидві сторони. Інформація про можливе мінування перевіряється.
На місце виклику виїхали рятувальники, вибухотехніки і поліцейські.
Інші подробиці події поки невідомі.
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