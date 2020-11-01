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01 листопада 2020, 11:16 14

У Києві повідомили про мінування мосту Патона

01 листопада 2020, 11:16 14
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Рух мостом заблоковано в обидві сторони
Рух мостом заблоковано в обидві сторони
Фото: Олена Пархоменко Facebook
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У Києві вранці 1 листопада невідомий повідомив про мінування мосту Патона.

Про це розповіли в телеграм-каналі столичної патрульної поліції, пише RegioNews.

Правоохоронці зупинили рух транспорту на мосту в обидві сторони. Інформація про можливе мінування перевіряється.

На місце виклику виїхали рятувальники, вибухотехніки і поліцейські.

Інші подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, вчора в Києві в районі Позняки на проїжджу частину дороги впав будівельний кран.

Київ мінування поліція міст Борис Патон
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