У Києві повідомили про мінування мосту Патона

Рух мостом заблоковано в обидві сторони

Рух мостом заблоковано в обидві сторони

Фото: Олена Пархоменко Facebook

У Києві вранці 1 листопада невідомий повідомив про мінування мосту Патона.

Про це розповіли в телеграм-каналі столичної патрульної поліції, пише RegioNews.

Правоохоронці зупинили рух транспорту на мосту в обидві сторони. Інформація про можливе мінування перевіряється.

На місце виклику виїхали рятувальники, вибухотехніки і поліцейські.

Інші подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, вчора в Києві в районі Позняки на проїжджу частину дороги впав будівельний кран.